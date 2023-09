Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich der 1. FC Kaiserslautern in die erweiterte Spitzengruppe der 2. Bundesliga vorgeschoben.

Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich der 1. FC Kaiserslautern in die erweiterte Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga vorgeschoben. Nach spektakulären zwölf Minuten mit drei Toren in der ersten Hälfte bezwangen die Pfälzer im Duell der Traditionsklubs den 1. FC Nürnberg mit 3:1 (3:1) und kletterten auf den sechsten Tabellenplatz.

Das Team von Trainer Dirk Schuster, das mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet war, ging vor 43.677 Fans durch Richmond Tachie (19.), Tymoteusz Puchacz (26.) und Ragnar Ache (30.) schnell deutlich in Führung. Der Club verkürzte zwar noch vor der Halbzeit durch Lukas Schleimer (37.), konnte die zweite Pleite der neuen Spielzeit aber nicht mehr verhindern. In der Schlussphase sah Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia die Rote Karte, als er am eigenen Strafraum den Ball verlor und die Notbremse zog (88.).

Dabei hatte in der Anfangsphase Nürnberg die besseren Chancen zur Führung, doch Benjamin Goller verpasste kurz nacheinander zweimal das mögliche 1:0 (14., 15.). Dann begeisterte der FCK: Erst traf Tachie mit einem Volleyschuss, dann Puchacz aus der Distanz, schließlich Rache per Kopf.