Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat Topscorer Jannik Rochelt langfristig an sich gebunden. Wie die Saarländer mitteilten, verlängerte der offensive Flügelspieler seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2026. Der 24-Jährige soll zuletzt auch auf dem Wunschzettel zahlreicher Zweiliga-Konkurrenten gestanden haben. Rochelt war im Sommer 2022 aus Ulm an die Kaiserlinde gewechselt und trug 27 Scorerpunkte auf dem Weg zur Meisterschaft in der 3. Liga bei.

"Das letzte Jahr in Elversberg war nicht nur wegen des Erfolgs sehr schön, sondern auch durch das Team, das hier gemeinsam am Werk ist", sagte Rochelt: "Ich fühle mich bei der SVE absolut wohl und angekommen und freue mich auf die Zeit, die noch vor uns liegt."