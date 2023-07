Der FC Augsburg gibt Defensivspieler Lasse Günther auch in der anstehenden Spielzeit in die 2. Fußball-Bundesliga ab.

Der FC Augsburg gibt Defensivspieler Lasse Günther (20) auch in der anstehenden Spielzeit in die 2. Fußball-Bundesliga ab. Der U20-Nationalspieler, der in der vergangenen Saison vom Bundesligisten an Jahn Regensburg ausgeliehen war, wechselt auf Leihbasis zu Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Das teilte der FCA am Dienstag mit.