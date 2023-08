Holstein Kiel hat den ersten Dämpfer der jungen Saison kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Holstein Kiel hat den ersten Dämpfer der jungen Saison kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp unterlag am Sonntag nach zwei Siegen zum Ligastart mit 2:4 (1:2) gegen den 1. FC Magdeburg und musste die Gäste in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Luca Schuler (2.), Jean Hugonet (21.), Joker Luc Castaignos (68.) und Ahmet Arslan (90+1.) schossen die frech aufspielenden Magdeburger vor 12.900 Zuschauern zum Auswärtserfolg. Der FCM ist nach dem dritten Pflichtspielsieg in Folge mit sieben Zählern nun Zweiter, Kiel, für das Steven Skrzybski (32.) und Philipp Sander (50.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatten, ist mit sechs Punkten Fünfter.

Die Magdeburger starteten perfekt ins Spiel, Schuler traf nach einem schlimmen Fehlpass von Kiel-Kapitän Sander zur frühen Magdeburger Führung. Und die Kieler verteilten weiter Geschenke: Beim Schuss von Hugonet machte Torwart Thomas Dähne eine sehr unglückliche Figur.

Kiel kam aus dem Nichts durch Skrzybski zurück, der 30-Jährige nutzte einen dicken Patzer in der Magdeburger Defensive. Nach dem Ausgleich durch Sander entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, Castaignos traf fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum 3:2, Arslan sorgte für die Entscheidung.