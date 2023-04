Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth muss in der Schlussphase der Saison vorerst ohne Stürmer Ragnar Ache auskommen.

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth muss in der Schlussphase der Saison vorerst ohne Stürmer Ragnar Ache auskommen. Wie das Kleeblatt am Mittwoch bei Twitter mitteilte, zog sich der Leihspieler von Bundesligist Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag bei der 0:2-Niederlage bei Hansa Rostock eine Kapselverletzung zu. Damit fehlt der 24-Jährige den Fürthern "bis auf Weiteres".