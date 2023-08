Nach dem dritten 0:0 in Serie tritt der FC St. Pauli in der 2. Fußball- Bundesliga auf der Stelle.

Nach dem dritten 0:0 in Serie tritt der FC St. Pauli in der 2. Fußball- Bundesliga auf der Stelle. Auch gegen den 1. FC Magdeburg kamen die Hamburger am Millerntor nicht über ein torloses Remis hinaus. Immerhin: Beide Mannschaften bleiben nach diesem Unentschieden ungeschlagen.

Vor 29.546 Zuschauern in der ausverkauften Arena dominierten die Hanseaten in der ersten Halbzeit die Partie, erarbeiteten sich klare Feldvorteile, dennoch waren gute Torgelegenheiten rar. Die beste Chance vergab der Däne Hans Albers, der in der siebten Minute am aufmerksamen FCM-Torhüter Dominik Reimann scheiterte. Die Gäste spielten gut mit, blieben zunächst aber harmlos.

Nach dem Seitenwechsel hielt der Druck der Norddeutschen an, doch das Team von Coach Christian Titz verteidigte sich weiterhin verbissen. Albers traf per Kopfball in der 64. Minute nur das Lattenkreuz. Sechs Minuten später brachte Luca Schuler erstmals das Tor der Platzherren in Gefahr, schoss aber knapp am rechten Torpfosten vorbei.