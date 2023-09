Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert und seinen starken Saisonstart ausgebaut. Das Team von Trainer Tim Walter setzte sich am fünften Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen Hansa Rostock durch, feierte den bereits vierten Erfolg und schob sich ungeschlagen wieder vorbei an Holstein Kiel auf Rang eins.

Ludovit Reis belohnte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per platziertem Rechtsschuss für einen bis dahin dominanten Auftritt (45.+6). Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte Laszlo Benes (48.) für die Rothosen, die vom Anpfiff an klar auf Sieg spielten.

Der HSV, wieder mit dem zuletzt verletzten Kapitän Sebastian Schonlau in der Startformation, erarbeitete sich im ersten Durchgang mehrere gute Gelegenheiten. Jean-Luc Dompe mit einem Schlenzer (11.), Torjäger Robert Glatzel (29.) und Benes (37./40.) forderten Hansa-Keeper Markus Kolke in der ersten Hälfte. Gelegentlich zeigten sich auch die gut in die Saison gestarteten Gäste in der Offensive, wie beim Schuss von Nico Neidhart (15.).

Mit dem zweiten Treffer verschaffte sich der HSV weitere Sicherheit und hätte durch Reis (50.) und Glatzel (69.) erhöhen können.