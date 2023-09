Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat kurz vor Ende der Transferperiode den Brasilianer Junior Brumado verpflichtet. Der 24 Jahre alte Angreifer kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom dreimaligen dänischen Meister FC Midtjylland. Der Rechtsfuß sei "das letzte sportliche Puzzle-Teil für unseren Offensivbereich", sagte Sportdirektor Kristian Walter.

Brumado war im Januar 2019 vom brasilianischen Erstligisten Esporte Clube Bahia zu Midtjylland gewechselt. Dort und bei seiner Leihstation Silkeborg IF erzielte er in 80 Spielen 13 Tore. Brumado wird in der kommenden Woche zum FC Hansa stoßen.