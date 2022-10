Rostock (SID) - Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat auf die jüngste sportliche Krise reagiert und offenbar drei Spieler freigestellt. Thomas Meißner und Ridge Munsy wurden laut Bild-Zeitung aus sportlichen Gründen freigestellt, Talent Theo Gunnar Martens suspendierte der Verein aus disziplinarischen Gründen.

"Der Trainer benötigt in dieser Phase Spieler, denen er zu 100 Prozent zutraut, ihm in den kommenden wichtigen vier Spielen zu helfen. Dieses Gefühl hatte er bei Munsy und Meißner nicht", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen der Bild. Beim 19 Jahre alten Martens habe es "in den letzten Wochen ein paar Vorfälle gegeben, die mir nicht gefallen haben", ergänzte Pieckenhagen.

Meißner und Munsy, die beim 0:2 gegen Kaiserslautern am vergangenen Freitag noch zum Einsatz gekommen waren, müssen sich in der zweiten Mannschaft fit halten oder können laut Bild vorzeitig in den Urlaub. Martens soll sich über Einsätze bei Hansa II wieder für die Profis empfehlen.

Hansa hatte aus den letzten vier Spielen nur zwei Punkte geholt. Am Samstag empfängt Rostock Jahn Regensburg.