Hamburg (SID) - Ransford Königsdörffer vom Zweitligisten Hamburger SV ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Der 20 Jahre alte Angreifer war in der Partie gegen Darmstadt 98 (1:2) des Feldes verwiesen worden, der Verband stufte die Tätlichkeit gegen den Gegner "in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" ein.

Neben der Sperre wurde Königsdörffer mit einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro belegt. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig.