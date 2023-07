Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat für die kommende Saison seinen vierten Neuzugang präsentiert. Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic (24) wechselt auf Leihbasis nach Hamburg. Der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas steht noch beim russischen Klub FK Rostow unter Vertrag, nutzt aber eine FIFA-Sonderregelung für ausländische Spieler in Russland, die ihren Vertrag dort auszusetzen können.

In den letzten zwei Spielzeiten hatte Hadzikadunic die Regelung bereits genutzt und sich ausleihen lassen. Zunächst spielte er in seiner Geburtsstadt für Malmö FF, zuletzt lief er in der Rückrunde der vergangenen Saison in Spanien für RCD Mallorca auf.

Zuvor hatte der HSV bereits die Verpflichtungen von Offensivallrounder Levin Öztunali (von Union Berlin), Spielmacher Immanuel Pherai ( Eintracht Braunschweig) und Innenverteidiger Guilherme Ramos ( Arminia Bielefeld) verkündet.