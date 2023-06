Nach dem verpassten Aufstieg treibt der Hamburger SV seine Kaderplanung für den nächsten Angriff auf die Bundesliga voran. So wird Sonny Kittel (30) den Klub nach vier Jahren verlassen, der auslaufende Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers wird nicht verlängert. Das gaben die Hanseaten am Mittwoch bekannt. Als Ersatz ist der Niederländer Immanuel Pherai (22) von Eintracht Braunschweig im Gespräch.

"Wir möchten uns bei Sonny für die vergangenen vier Jahre bedanken. Er ist und war sicherlich ein besonderer Spieler, der häufig den Unterschied gemacht hat - das sieht man alleine schon an seiner Quote", sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt über Kittel, der 2019 vom FC Ingolstadt an die Elbe gewechselt war.