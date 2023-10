Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend die Tabellenführung erobert. Der HSV kam bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden allerdings über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus, zog aber am 1. FC Kaiserslautern vorbei. Allerdings verschoss der HSV in der Nachspielzeit durch Laszlo Benes einen Foulelfmeter (90.+8) und vergab so den möglichen Dreier.

Aleksandar Vukotic (81.) hatte die Hessen in Führung gebracht, Miro Muheim (89.) gelang der hochverdiente Ausgleich für den Traditionsklub von der Elbe. Benes traf mit seinem Strafstoß die Latte des Wiesbadener Tores.

Der Hamburger Rivale FC St. Pauli kann am Samstagabend im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr/Sky und Sport1) wieder an die Tabellenspitze zurückkehren. Die SpVgg Greuther Fürth gewann am neunten Spieltag 1:0 (1:0) gegen Hansa Rostock, während sich der 1. FC Magdeburg und der Karlsruher SC 1:1 (0:1) trennten.

Fabian Schleusener (11.) erzielte dabei aus 40 Metern unter kuriosen Umständen das Führungstor für den KSC. Dem 1:0 der Gäste ging ein schlimmer Fehlpass von Daniel Heber in die Füße von Schleusener voraus. Dieser konnte aus großer Distanz Torwart Dominik Reimann überlisten. Der mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselte Luc Castaignos (49.) traf zum Ausgleich.

Fürth konnte sich dank unfreiwilliger Mithilfe des FC Hansa den dritten Saisonsieg sichern - zum dritten Mal im eigenen Ronhof. Torschütze beim Dreier der Gastgeber war Damian Roßbach, dem in der 33. Minute ein Eigentor unterlief. Fürth zog mit nunmehr zwölf Punkten mit Hansa gleich.