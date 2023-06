Im zweiten Anlauf hat's geklappt: Hertha BSC ist am Dienstagvormittag auch auf dem Trainingsplatz in die Vorbereitung eingestiegen.

Im zweiten Anlauf hat's geklappt: Hertha BSC ist am Dienstagvormittag auch auf dem Trainingsplatz in die Vorbereitung auf die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga eingestiegen. Nachdem ein heftiges Unwetter am Montag noch eine Einheit auf dem Schenckendorffplatz im Berliner Westen verhindert hatte, absolvierte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai nun vor einigen Fans Laufübungen und Inhalte mit dem Ball.

Nach dem Abstieg ist der Herthaner Kader für die 2. Liga dabei noch viel zu groß, einige Spieler müssen die Alte Dame bis zum Saisonstart Ende Juli vor allem aus finanziellen Gesichtspunkten verlassen. Mit Marius Gersbeck, Fabian Reese und Gustav Christensen begrüßte Dardai aber auch drei Zugänge auf dem Platz.

In der Vorbereitung stehen zunächst täglich zwei Trainingseinheiten an, am Sonntagnachmittag folgt zudem das erste Testspiel beim Oberligisten RSV Eintracht Stahnsdorf.