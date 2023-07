Der Karlsruher SC unterlag bei seiner Premiere im neu gebauten Stadion im Wildpark dem FC Liverpool am Mittwoch mit 2:4 erst in der Nachspielzeit.

Niederlage in der Nachspielzeit: Der Karlsruher SC ist für einen mutigen Testspiel-Auftritt gegen den FC Liverpool nicht belohnt worden. Der Zweitligist unterlag der Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp am Mittwoch mit 2:4 (1:1) bei seiner Premiere im neu gebauten Stadion im Wildpark.

Das erste Tor der Gastgeber in der neuen Heimat erzielte Rückkehrer Lars Stindl per Direktabnahme (39.). Der Zugang von Borussia Mönchengladbach glich damit den frühen Rückstand durch einen Treffer von Liverpool-Stürmer Darwin Nunez (3.) aus. Sebastian Jung traf dann für den KSC zu Beginn der zweiten Hälfte zur Führung (50.). Die Gäste erhöhten die Intensität, glichen durch Cody Gakpo (69.) aus, ehe Diogo Jota in der Nachspielzeit (90.+2, 90.+4) zweimal traf.

Bei den Reds stand unter anderem Neuverpflichtung Dominik Szoboszlai in der Startelf, der zuletzt für 70 Millionen Euro von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt war. Zur Halbzeitpause wechselte Klopp einmal komplett durch.