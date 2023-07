Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Torjäger Steven Skrzybski (30) langfristig an sich gebunden. Wie die Störche am Freitag bekannt gaben, verlängerte der Stürmer seinen im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026. Der 30-Jährige war vor zwei Jahren von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zu den Norddeutschen gewechselt. In der vergangenen Spielzeit bestritt Skrzybski alle 34 Ligaspiele und erzielte 15 Treffer.

"Wir wissen, dass Steven mit seiner Leistung und seinen Toren in der vergangenen Saison Begehrlichkeiten geweckt hat. Darum haben wir früh das Gespräch gesucht und sind stets offen miteinander umgegangen", sagte Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver: "Es hat sich dann gezeigt, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und er ein wichtiger Baustein im Aufbau einer neu zusammengesetzten Mannschaft sein kann."

Kiel und Skrzybski starten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig in die Saison.