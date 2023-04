Der Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen und darüber hinaus auf seinen Linksverteidiger Noah Katterbach verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitagabend bekannt gab, zog sich der 22-Jährige im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu und muss sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen.

Katterbach war Anfang des Jahres auf Leihbasis vom Bundesligisten 1. FC Köln an die Elbe gewechselt - in bislang elf Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm zwei Torvorlagen. Er fehlt den drittplatzierten Hamburgern, die am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf den 1. FC Magdeburg treffen, nun in den entscheidenden Spielen der 2. Bundesliga.