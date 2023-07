Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat wenige Tage vor dem Saisonstart in der Offensive mit Ragnar Ache vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt nachgelegt. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, auch über die Vertragslaufzeit machte der FCK keine Angaben.

Angreifer Ache war in der vergangenen Spielzeit bereits in die 2. Bundesliga an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und erzielte dort in 32 Ligaspielen sieben Treffer. Er verkörpere "einen Stürmertyp, mit dem wir unseren Kader unbedingt noch ergänzen wollten", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Ache habe "eine sehr körperbetonte und dynamische Spielweise und hebt insgesamt unsere Qualität im Sturmzentrum an", ergänzte er. Ein Hauptgrund für seinen Wechsel seien "die Fans", ergänzte Ache. "Diese Atmosphäre und Wucht, die ich in der letzten Saison hier erlebt habe, war unglaublich."