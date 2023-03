Magdeburg (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Offensivspieler Baris Atik weiter an sich gebunden. Wie der Aufsteiger am Dienstag mitteilte, verlängerte der 28-Jährige seinen Vertrag bei den Magdeburgern. Über die Laufzeit machte der Tabellen-13. keine Angaben. Atik spielt seit Januar 2021 für Magdeburg, in der laufenden Saison erzielte er in 19 Spielen fünf Tore und bereitete weitere fünf vor.

"Baris ist für uns ein extrem wichtiger Spieler, der für uns sowohl auf als auch neben dem Platz eine zentrale Rolle spielt", sagte Magdeburg-Trainer Christian Titz: "Es ist sehr schön und freut mich enorm, dass er sich dazu entschlossen hat, in Magdeburg zu bleiben."