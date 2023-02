Hamburg (SID) - Zwei Fußball-Profis vom Zweitligisten Hamburger SV droht juristischer Ärger. Lokale Medien berichteten am Dienstag über ein mutmaßlich illegales Straßenrennen mit Unfallfolge, in das Jean-Luc Dompe (27) und William Mikelbrencis (18) verwickelt sein sollen. Zudem steht der Vorwurf der Unfallflucht im Raum, die Polizei ermittelt.

Ein Polizei-Sprecher bestätigte die Namen auf SID-Anfrage nicht, jedoch habe man die Wohnanschrift des Fahrzeughalters überprüft. Dabei handele es sich um einen 27 Jahre alten Franzosen, der "eine leichte Verletzung an der Hand" aufgewiesen habe. Die Polizei gehe bislang davon aus, dass es sich um den Unfallfahrer handele.

Der BMW, der laut Medienberichten Dompe gehören soll, war am Montagabend an der Hafenstraße im Stadtteil St. Pauli in eine Bushaltestelle gerast. Demnach habe sich der Fahrer zuvor ein Rennen mit einem Mercedes geliefert, der auf William Mikelbrencis (18) zugelassen sei. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über den Vorfall berichtet.

In der Wohnung von Mikelbrencis hätten die Einsatzkräfte auch die beiden mutmaßlichen Insassen des Mercedes-Benz angetroffen. Das Fahrzeug sei auf einen 18-Jährigen zugelassen, als Fahrer käme bislang ein 27-jähriger Tunesier in Betracht. Laut Polizei können aus "Gründen des Persönlichkeitschutzes" keine weiteren Angaben zu den Beteiligten gemacht werden, beide Fahrzeuge seien für weitere Untersuchungen sichergestellt worden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden "Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen". Nach Zeugenaussagen sollen sich die beiden Fahrer am Montagabend "ein mutmaßliches Autorennen geliefert haben". Mit "aufheulenden Motorengeräuschen und stark überhöhter Geschwindigkeit" sollen sie demnach "am Hafenrand in Richtung stadteinwärts" gefahren sein.

Der Fahrer des BMW habe dabei offenbar die Kontrolle verloren und sei "im Bereich einer Bushaltestelle verunfallt". Anschließend soll er zu dem Mercedes-Fahrer gestiegen sein und sich mit ihm vom Unfallort entfernt haben.