Darmstadt 98 kann schon am Samstag die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Durch das Unentschieden des Hamburger SV gegen den Paderborn 07" itemprop="name" />SC Paderborn am Freitagabend (2:2) wäre den Lilien der Aufstieg mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli (20.30 Uhr/Sky und Sport1) nicht mehr zu nehmen.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht hätte dann bei noch drei ausstehenden Spielen zehn Punkte Vorsprung auf den HSV. Darmstadt spielte zuletzt in der Saison 2017/18 in der Bundesliga.