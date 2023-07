Hertha BSC hat das Projekt Wiederaufstieg mit einem Rückschlag begonnen und ist nach Schalke 04 als zweiter Absteiger mit einer Auftaktniederlage in die 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Bei Fortuna Düsseldorf verloren die Berliner um Trainer Pal Dardai am Samstag 0:1 (0:0) und stehen angesichts ihres knackigen Startprogramms früh unter Druck. Schalke hatte am Freitag 3:5 beim Hamburger SV verloren.

Daniel Ginczek (51.) traf für die Fortuna, die im neunten Anlauf erstmals in Liga zwei gegen Hertha gewann. Zuvor hatte es seit 1988 drei Niederlagen und fünf Unentschieden gegeben. Hertha muss nun am Freitag daheim gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden punkten, um einen kapitalen Fehlstart zu verhindern - denn danach geht es zum HSV.

40.066 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein zähes und zerfahrenes Spiel ohne wirkliche Höhepunkte. Der nach der verkorksten Vorsaison neu formierten Hertha war der Umbruch noch deutlich anzumerken. Zudem musste Dardai nach der Verletzung von Marten Winkler (30.) früh umstellen, für ihn wechselte der Ungar in Palko einen seiner drei Söhne ein. Weil Marton von Beginn an auflief und Bence ebenfalls in der Schlussphase ins Spiel kam, wirkten letztlich alle Dardai-Brüder gleichzeitig mit.

Bei Düsseldorf machte sich hingegen lange der Abgang der Stürmer Dawid Kownacki (Bremen) und Rouwen Hennings ( Sandhausen) bemerkbar, nach vorne lief nicht viel. Kurz nach dem Wechsel war es dann aber der bis dahin kaum wahrnehmbare Ginczek, der die erste Fortuna-Chance per Kopf zur Führung nutzte. Das Tor tat dem Spiel sehr gut. Hertha agierte deutlich offensiver, scheiterte aber stets spätestens am starken Florian Kastenmeier im Fortuna-Tor. Auf der Gegenseite vergab Düsseldorf beste Chancen zum 2:0.