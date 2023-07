Manuel Wintzheimer wechselt für eine Saison auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg zu Arminia Bielefeld. Das teilten beide Klubs am Mittwoch mit.

Offensivspieler Manuel Wintzheimer wechselt für eine Saison auf Leihbasis von Zweitligist 1. FC Nürnberg zu Arminia Bielefeld. Das teilten der Club und der Drittligist aus Ostwestfalen am Mittwoch mit. Schon in der Rückrunde der abgelaufenen Saison war der 24-Jährige an Eintracht Braunschweig ausgeliehen.

"Manuel kann unser Spiel mit seinem Einsatzwillen, seiner Entschlossenheit und seiner Abschlussstärke immer wieder antreiben", sagte Arminia-Coach Michel Kniat.