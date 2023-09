Ex-Nationalspieler Lars Stindl wird dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC vorerst fehlen. Wie die Badener am Montag mitteilten, zog sich der 35-Jährige einen Kahnbeinbruch in der rechten Hand zu und muss am Mittwochmorgen operiert werden. "Bei idealem Heilungsverlauf" fehle Stindl dem KSC "circa drei Wochen", heißt es in der Mitteilung des Klubs.