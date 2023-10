Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Defensivspieler Manuel Haas (27) aufgelöst. Das gab der Tabellenvorletzte am Montag bekannt. Der Österreicher war im Sommer 2021 nach Osnabrück gewechselt und stieg mit dem Klub in der vergangenen Saison in die 2. Liga auf. Haas absolvierte insgesamt 36 Pflichtspiele (ein Tor) für den VfL.