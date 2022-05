Paderborn (SID) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Jasper van der Werff (23) um ein Jahr verlängert. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. "Jasper ist in der vergangenen Saison ein wichtiger Faktor in unserem Kader geworden. Er überzeugt mit gutem Stellungsspiel auch in den Kopfballduellen und setzt starke Akzente im Aufbauspiel", sagte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.