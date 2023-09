Erstliga-Absteiger Schalke 04 hat den Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga beim bislang überzeugenden Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden zumindest ein wenig abgemildert. Die Königsblauen holten durch ein 1:1 (0:0) einen Punkt, verpassten allerdings den zweiten Saisonsieg, der durchaus möglich war.

Tobias Mohr (54.) traf für die Knappen, die das Spiel ziemlich klar dominierten, allerdings lange Zeit benötigen, um auch Gefahr vor dem gegnerischen Tor heraufzubeschwören. Die Hausherren verlegten sich zumeist aufs Kontern. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit kamen sie durch Max Reinthaler zum Ausgleich. Dieser hatte zuvor auf der Linie das 0:2 verhindert.

Schalke-Trainer Thomas Reis hatte in Wiesbaden auf Ersatz-Torwart Ralf Fährmann verzichtet, nachdem unter der Woche dessen Berater Stefan Backs den Umgang des Klubs mit seinem Schützling in einem Interview moniert hatte. Gegenüber dem 0:2 gegen Holstein Kiel nahm Reis gleich vier Änderungen in seiner Startelf vor.

Die Gäste erwischten den besseren Start, doch die erste gute Gelegenheit besaßen die Hessen. Wiesbadens Kianz Froese (22.) konnte seinen Schlenzer allerdings nicht im Tor unterbringen, sondern setzte den Ball knapp vorbei.

In der 25. Minute verhinderte SVWW-Torwart Florian Stritzel mit einer Glanzparade das durchaus mögliche 0:1, als sein Teamkollege Gino Fechner den Ball in Richtung eigenes Tor brachte. In der Folgezeit hatte Schalke ein klares optisches Übergewicht, doch kam der letzte Pass nicht an.

So dauerte es, bis der Führungstreffer durch Mohr fiel. Die Vorarbeit leistete der englische Neuzugang Derry Murkin, der mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt wurde. In der 75. Minute verhinderte Reinthaler auf der Linie nach einem Schuss von Murkin das 2:0 der Königsblauen.