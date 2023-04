Jahn Regensburg hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag verpasst. Gegen den 1. FC Kaiserslautern kam der SSV am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus und blieb im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Regensburg steckt mit 28 Punkten tief im Tabellenkeller. Kaiserslautern (44) ist gefestigt in oberen Hälfte. Regensburg beendete das Spiel nach der Roten Karte für Benedikt Saller (74.) in Unterzahl.

In einer ausgeglichenen Begegnung zeigte Regensburg die richtige Einstellung. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic agierte aufmerksam in den Zweikämpfen und hatte durch Sarpreet Singh (30.) die beste Chance der ersten Halbzeit.

Höhepunkte blieben vor 14.668 Zuschauern jedoch auch nach der Pause Mangelware. Beide Teams neutralisierten sich über weite Phasen im Mittelfeld. Regensburg war dabei die aktivere Mannschaft. Der Aufwind des SSV wurde durch Sallers Aussetzer allerdings ausgebremst.