Der Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04 am 28. Juli (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Um 10.00 Uhr am Dienstag startete der Vorverkauf für Klubmitglieder, "und schon nach einer Stunde hieß es: Nichts geht mehr", teilten die Hanseaten mit.

Damit seien nur noch Tickets im Business-Bereich verfügbar. Der eigentlich für diesen Donnerstag angedachte freien Vorverkauf entfällt deshalb.