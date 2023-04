Frankfurt am Main (SID) - Nach der Entlassung von Trainer Tomas Oral hat Fußball-Zweitligist SV Sandhausen auch den Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca freigestellt. "Diese Entscheidung fällt uns sehr schwer, sie ist aber aufgrund der sportlichen Entwicklung alternativlos", wurde Vereinspräsident Jürgen Machmeier in einer Mitteilung am Mittwoch zitiert.

Am Montag hatte sich der Tabellenletzte der zweiten Liga nach nur rund sieben Wochen von Oral getrennt, die Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano betreuen die Mannschaft interimsweise. Die sportliche Verantwortung soll "bis auf Weiteres" Präsident Machmeier übernehmen. Kabaca war seit der Saison 2017/18 beim SVS tätig.

"Leider ist die Entwicklung des sportlichen Bereichs deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben", sagte Geschäftsführer Volker Piegsa: "Von daher möchten wir jetzt einen Neuanfang einleiten, der unabhängig von der Ligazugehörigkeit eine sportliche Neuausrichtung sicherstellt und uns zurück in die Erfolgsspur führt."