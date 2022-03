Sandhausen (SID) - Der SV Sandhausen hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Befreiungsschlag verpasst. Im Heimspiel gegen Hansa Rostock unterlagen die Sandhäuser 0:1 (0:0), womit sie nach sieben Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen mussten. John Verhoek (49.) erzielte vor 5246 Zuschauern per Kopf das Siegtor für die Norddeutschen.

Durch die Niederlage verpasste der SVS die Chance, in der Tabelle an den Rostockern vorbeizuziehen. Sandhausen musste kurzfristig seine Startelf umbauen. Cebio Soukou fiel aufgrund einer Corona-Infektion aus, Tom Trybull (Außenbandverletzung am linken Knöchel) stand ebenfalls nicht zur Verfügung. Christian Kinsombi und Marcel Ritzmaier kamen neu in die Anfangsformation.

In der 14. Minute besaß Kinsombi per Kopfball die erste gute Chance für die Hausherren, doch Torwart Markus Kolke war auf dem Posten. Rostock spielte eher verhalten, während die Sandhäuser auf das Tempo drückten und versuchten, Fehler beim Gegner zu erzwingen.

Die erste gute Gelegenheit der Gäste resultierte aus einem Freistoß von Simon Rhein (33.), der allerdings knapp das Ziel verfehlte.