Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat nach dem Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. U19-Nationalspieler Yusuf Kabadayi wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zu den Knappen. Schalke besitzt zudem eine Kaufoption für den 19-Jährigen.

"Yusuf kombiniert einen robusten Körper mit einer guten Technik und großer Torgefahr", sagte Trainer Thomas Reis. In der vergangenen Saison erzielte Kabadayi in der Regionalliga in 20 Spielen neun Tore.