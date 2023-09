Der FC St. Pauli hat seine Torlosserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet, seinen zweiten Saisonsieg aber verpasst. Nach zuletzt drei 0:0 in Serie kam die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler bei Eintracht Braunschweig zu einem 1:1 (0:0) und vermied einen unrühmlichen Rekord. Vier 0:0 in Serie hat es in der 2. Liga noch nicht gegeben.

Elias Saad (59.) traf für St. Pauli und sorgte für ein Ende der Durststrecke. Zuvor hatten die Hamburger nur beim Auftakt (2:1 beim 1. FC Kaiserslautern) Tore erzielt. Thorir Johann Helgason (80.) gelang der Ausgleich.

Am Freitag mühte sich St. Pauli, diese Serie zu beenden. Doch gegen die tiefstehenden Braunschweiger fiel den Gäste lange Zeit zu wenig Lösungen ein - bis Jackson Irvine Saad bediente. Der 23-Jährige traf aus der Drehung zum ersten Treffer nach sieben torlosen Halbzeiten.

Marcel Hartel (78.) hätte nach einem Braunschweiger Abwehrfehler fast erhöht, er verzog aber. Nur eine Minute später scheiterte Saad (79.) an Eintracht-Torhüter Ron-Thorben Hoffmann. Diese Nachlässigkeiten rächten sich: Der neuverpflichtete Helgason erzielte aus dem Nichts das 1:1.