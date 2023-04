Der 1. FC Nürnberg muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Ausfall verkraften. Jan Gyamerah hat sich einen Syndesmoseriss im Sprunggelenk zugezogen, der Außenverteidiger wird damit in der entscheidenden Saisonphase wochenlang fehlen. Der 27-Jährige wird am Freitag in München operiert.

Zuletzt hatten sich unter anderem Fabian Nürnberger und Christoph Daferner verletzt. Der Club steht als Tabellen-14. nur drei Punkte vor dem Relegationsrang.