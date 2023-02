Köln (SID) - Die üppige Pyrotechnik-Choreografie von Zweitligist Eintracht Braunschweig im Niedersachsen-Derby bei Hannover 96 zieht eine hohe Geldstrafe nach sich. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, muss die Eintracht 88.500 Euro zahlen.

Die Braunschweiger Anhänger hatten vor, während und nach der Partie in Hannover (1:1) am 10. September vergangenen Jahres insgesamt 128 Pyrotechnische Gegenstände gezündet, wegen starker Rauchentwicklung war die Partie in der dritten Minute kurzzeitig unterbrochen worden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.