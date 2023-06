Bundesliga-Absteiger Schalke 04 startet das Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf den Zweitligastart Ende Juli ohne Torwart Ralf Fährmann. Wenn sich das Team am Montag (ab 11.00 Uhr) erstmals nach dem Urlaub im Parkstadion trifft, absolviert Fährmann (34) wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade eine Laufeinheit. Das teilten die Schalker am Sonntag mit.

Beim Auftakt ebenfalls nicht dabei sein werden Rodrigo Zalazar und Kenan Karaman, die nach Länderspielen noch im Urlaub sind. Henning Matriciani ist mit der deutschen U21 bei der EM in Georgien im Einsatz, Ibrahima Cisse mit Mali beim U23-Afrika-Cup. Wann sie nach Gelsenkirchen zurückkehren, hängt vom sportlichen Abschneiden ab.

Keine Zukunft auf Schalke besitzt Dries Wouters. Der Belgier, der zuletzt an KV Mechelen ausgeliehen war, soll den Klub verlassen, eine Einigung stehe bevor, teilten die Königsblauen mit. Der öffentliche Trainingsauftakt der Schalker wird auch live bei Youtube gezeigt.