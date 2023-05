Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld droht weiter der freie Fall in die 3. Fußball-Liga.

Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld droht weiter der freie Fall in die 3. Fußball-Liga. Die Ostwestfalen kamen am 31. Spieltag auf der heimischen Alm nicht über ein turbulentes 1:1 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth hinaus, liegen weiter auf dem Relegationsplatz 16 und können am Wochenende sogar noch weiter abrutschen.

"Jetzt muss ich die Mannschaft aufrichten. Sie ist maßlos enttäuscht", sagte Arminias Coach Uwe Koschinat bei Sky.

Bryan Lasme (17.) brachte das Stadion zunächst mit seinem Führungstor zum Beben, doch Branimir Hrgota glich per Foulelfmeter (26.) aus. Beide Tore waren umstritten: Vor Lasmes Treffer hatte Bastian Oczipka den Ball bei der Eroberung mit der Hand gespielt. Hrgota wiederum scheiterte beim Elfmeter zunächst an Arminia-Schlussmann Martin Fraisl - weil Fabian Klos jedoch zu früh in den Strafraum gelaufen war, wurde der Strafstoß wiederholt.

"Wir brauche einen Dreier, um noch eine realistische Chance zu haben", hatte Koschinat nach zuvor drei Niederlagen in Folge kurz vor dem Anstoß gesagt. Mit 22.000 Fans im Rücken begann der DSC dann auch druckvoll. Die Führung durch Lasme, der vor Schlussmann Andreas Linde die Nerven behielt, war verdient. Kurz darauf fiel Hrgota auf der Gegenseite im Strafraum, schon der Pfiff war umstritten. Der Ausgleich des Schweden im zweiten Versuch beendete eine spektakuläre Viertelstunde.

Fortan gestaltete sich die Partie zerfahren, auch nach der Pause bestimmte der Kampf das Geschehen. Dem zweiten Tor näher waren dabei die Gäste aus Fürth. Emotional wurde es nach der Auswechslung von Klos (71.). Der Kapitän weinte in den Armen von Koschinat bittere Tränen: "Fabian hatte schon in der Pause große Schmerzen, mir aber verboten, ihn auszuwechseln. Irgendwann konnte er aber nicht mehr helfen."

Wenig später traf Arminias Robin Hack den Pfosten (74.), Bielefeld vermeintliches Siegtor durch Masaya Okugawa (90.) wurde wegen Abseits nicht anerkannt.