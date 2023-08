Torhüter Oliver Christensen verlässt den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC und spielt in der kommenden Saison in der Serie A.

Torhüter Oliver Christensen (24) verlässt den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC und spielt in der kommenden Saison in der Serie A. Der Däne wechselt zur AC Florenz, wie der italienische Erstligist am Mittwoch bekannt gab. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme bei bis zu sechs Millionen Euro liegen - Geld, das die finanziell angeschlagenen Berliner gut gebrauchen können.

Christensen hatte bei den bisherigen beiden Zweitliga-Partien der Herthaner bei Fortuna Düsseldorf (0:1) und gegen Wehen Wiesbaden (0:1) noch das Tor gehütet, nun muss Trainer Pal Dardai eine neue Nummer eins finden. Der vom Karlsruher SC vor der Saison nach Berlin zurückgekehrte Marius Gersbeck ist nach einem Vorfall am Rande des Trainingslagers in Österreich bis auf Weiteres suspendiert. Alexander Schwolow wechselte zudem zum Lokalrivalen Union Berlin.