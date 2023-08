Neue Saison, altes Ergebnis: Die Aufstiegskandidaten FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf haben sich am zweiten Zweitliga-Spieltag in einer unterhaltsamen Partie 0:0 getrennt. Vor 29.000 Zuschauern am Millerntor gab es trotz guter Chancen wie schon vor drei Monaten an gleicher Stelle aber keine Tore.

St. Pauli blieb damit zum dritten Mal in Folge ohne Treffer gegen die Fortuna, die nach der Roten Karte gegen Karol Mets (83.) auch in Überzahl nicht zum Erfolg kam. Mit jetzt vier Punkten liegen beide Teams dennoch voll im Soll.

"Das war ein sehr anspruchsvolles Spiel, es ging hoch und runter. Hier zu punkten ist nicht so verkehrt, sagte Fortuna-Trainer Daniel Thioune bei Sky.

Das Duell zwischen dem Fünften und Vierten der Vorsaison bot von Anfang an beste Unterhaltung. Die Fortuna begann eine Woche nach dem 1:0 gegen Hertha BSC stürmisch, die erste Großchance hatte aber St. Paulis Jackson Irvine mit einem Lattenschuss aus 19 Metern (8.).

Auch in der Folge ging es in einer rassigen Partie hin und her, einzig der Ball wollte nicht ins Tor. Irvine hatte auch nach der Pause die beste Chance, scheiterte aber an Fortuna-Schlussmann Florian Kastenmeier (61.).