Fürth (SID) - Alexander Zorniger wird neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Dies teilte das Kleeblatt am Sonntag kurz nach dem 1:3 beim 1. FC Heidenheim mit. Der 55-Jährige hatte zuletzt Apollon Limassol trainiert. Zuvor war er Trainer bei Bröndby IF, beim VfB Stuttgart und bei RB Leipzig gewesen. Die Niederlage seiner neuen Mannschaft am Sonntag verfolgte Zorniger bereits vor Ort.

"Alexander Zorniger ist ein sehr erfahrener Trainer, mit einer klaren Philosophie, weiß aber auch, was in unserer aktuellen Situation gefragt ist", sagte Manager Rachid Azzouzi. "Es geht in den nächsten Wochen darum, die Mannschaft so schnell wie möglich mit der hochintensiven Spielweise vertraut zu machen, für die ich auch stehe", sagte Zorniger. Sein Vertrag läuft bis 2024.