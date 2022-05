Wer sich von Instagram inspirieren und gute Laune machen lassen will, kann sich auch bei den österreichischen Social-Media-Stars umsehen.

Bunte Inszenierungen und Sexappeal aus Österreich

Bei den deutschen Instagram-Stars wie Stefanie Giesinger, Pamela Reif und Bibi Claßen haben Sie schon oft genug in den Posts gestöbert? Dann wäre ein Abstecher in unser direktes Nachbarland mal eine Idee.

Auch Österreich hat eine Reihe von Social-Media-Stars zu bieten, deren Instagram-Fotos alles beinhalten, was man sich so wünscht: schöne Orte, bunte Inszenierungen, gute Laune und auch Sexappeal. Bereit für eine Entdeckungsreise? Wir stellen zehn Influencerinnen aus Österreich vor, die nicht nur hübsch anzuschauen, sondern auch überaus erfolgreich sind.

Grazer Freundinnen, die alles zusammen machen

17,3 Millionen Follower wie die deutschen Zwillinge und Instagram-Superstars Lisa und Lena Mantler hat zwar keine der österreichischen Influencerinnen. Aber schließlich ist die Alpenrepublik um einiges kleiner.

Ein vergleichbares Duo ist aber auch hier sehr erfolgreich: Viktoria und Sarina, beste Freundinnen aus Graz, die alles zusammen machen, inklusive eines Webshops. Für ihren knallbunten Content haben sie bei Instagram zwar durchaus nach Namen getrennte Accounts, aber klare Sache, dass sie sich hier auch immer wieder „besuchen“ und dann beide zu sehen sind.

Fitness, Beauty und Body Positivity made in Austria

Eine große Rolle spielen in Österreich natürlich ebenfalls Fitness-Influencer. Da ist Stephanie Davis führend, die früher in der Bodybuilding-Szene aktiv war. Heute erfreut sie ihre Follower weiterhin mit Workouts und ihrem blendenden Aussehen. Mit letzterem wird man unter anderem noch bei weiteren Austria-Stars wie Blanca Friedrich oder Christina Lionscat besonders verwöhnt.

Social-Media-Star Talin Tube wiederum wurde in Österreich geboren und versorgt ihre mehr als 1,1 Millionen Fans inzwischen aus Dubai mit Content. Und nicht zuletzt hat Österreich mit Lisa-Marie Schiffner eine sehr erfolgreiche Influencerin, die sich für Body Positivity stark macht. Denn so schön und makellos die junge Frau mit den wahnsinnig tollen Haaren auf vielen Bildern ist – so ungeschminkt und ehrlich hat sie auf Instagram schon ihre Akne-Probleme gezeigt.