In "The Flash" dirigierte Andy Muschietti gleich zwei Batmans. Nun wird der "Es"-Regisseur einen ganzen Film über den Superhelden aus Gotham City drehen. Der Filmemacher wurde von DC für die Regie von "The Bold and the Brave" verpflichtet.

Der geplante Batman-Film "The Bold and the Brave" hat einen Regisseur gefunden. Laut "Variety" wird Andy Muschietti (49) den Job übernehmen. Der Regisseur ist gerade mit "The Flash" in den Kinos vertreten. Darin setzt der Argentinier gleich zwei Batmans in Szene. Mit Ben Affleck (50) und Michael Keaton (71) schlüpfen für das Flash-Solo erprobte Batman-Darsteller erneut in das schwarze Cape.

"The Bold and the Brave": Robin ist Batmans Sohn

"The Bold and the Brave" gehört zu den Filmen, die das neue DC-Mastermind James Gunn (56) Anfang des Jahres angekündigt hatte. Der Film soll auf einer Storyline aus den gleichnamigen DC Comics basieren, die erstmals 1955 erschienen sind. Darin kämpft Batman alias Bruce Wayne an der Seite von Robin. Anders als in anderen Comic-Varianten handelt es sich bei seinem jungen Helfer aber um seinen leiblichen Sohn Damian Wayne.

Die Darsteller für "The Bold and the Brave" stehen noch nicht fest. Klar ist aber, wer nicht als Batman zu sehen sein wird: Robert Pattinson (37). Sein dunkler Rächer, den er 2022 erstmals in "The Batman" verkörperte, existiert in einem anderen Universum.

Andy Muschietti: Vom Horrorspezialist zum neuen DC-Liebling

Bevor Andy Muschietti im DC Extended Universe durchstartete, machte er sich einen Namen als Horrorspezialist. Seinen Durchbruch feierte er 2013 mit "Mama", der Langversion seines eigenen Kurzfilms. 2017 und 2019 brachte Muschietti in zwei Filmen Stephen Kings Opus Magnum "Es" ins Kino.

Der Start von "The Bold and the Brave" ist für 2026 geplant.