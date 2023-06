Kurz vor Beginn der Dreharbeiten steht jetzt auch die Besetzung des dritten "Paddington"-Films fest. Oscarpreisträgerin Olivia Colman stößt ebenso zum Cast von "Paddington in Peru" wie Altstar Antonio Banderas. Das bestätigten die Produzenten des Films.

Die "Paddington"-Filmreihe erfreut sich bei Publikum und Kritikern großer Beliebtheit. So erstaunt auch nicht, dass "Paddington 2" aus dem Jahr 2017 eine Fortsetzung erhalten wird. Und für diese steht nun ein wahrlich beeindruckendes Star-Ensemble fest.

Wie die Produzenten des dritten Teils "Paddington in Peru" auf Instagram und Twitter bestätigt haben, stoßen keine Geringeren als Antonio Banderas (62), Oscarpreisträgerin Olivia Colman (49), Emily Mortimer ("Mary Poppins' Rückkehr", 51) und "West Side Story"-Hauptdarstellerin Rachel Zegler (22) zur Besetzung des Films und übernehmen menschliche Rollen. Zuvor hatte "Variety" über die potenziellen Cast-Zugänge berichtet.

Darum geht es in "Paddington in Peru"

Im dritten Teil der Filmreihe verschlägt es den titelgebenden Bären in sein Heimatland Peru. Paddington (Sprecher im Original: Ben Whishaw) möchte dort seine geliebte Tante Lucy ( Imelda Staunton) besuchen, die in einem Seniorenheim für Bären lebt. Dieses Heim wird geleitet von einer unbekümmerten, Gitarre-spielenden Nonne (Colman). Bei seinen Abenteuern in Amazon-Regenwald erhält Paddington zudem Hilfe vom furchtlosen Flussschiff-Kapitän Hunter Cabot ( Banderas) und dessen Tochter Gina (Zegler).

Fans der Filmreihe müssen auch die Umbesetzung einer geliebten Figur verkraften: Cast-Neuzugang Emily Mortimer übernimmt von Sally Hawkins (47) die Rolle der Mrs. Brown. Hawkins hatte den Fan-Liebling in den ersten beiden Teilen des Franchises verkörpert. Werbefilm-Regisseur Dougal Wilson (51) gibt mit "Paddington in Peru" sein Spielfilm-Regiedebüt. Die Dreharbeiten sollen im Juli dieses Jahres beginnen. Ein Starttermin steht aktuell noch nicht fest.