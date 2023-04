Hollywood-Haudegen Harrison Ford wird in "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" zum letzten Mal als Titelfigur zu sehen sein. Das bekräftigte der 80-Jährige jetzt in einem neuen Interview.

Bereits im vergangenen Jahr erklärte Leinwand-Legende Harrison Ford (80), dass der kommende, fünfte "Indiana Jones"-Film mit dem Titel "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" sein letzter Auftritt als Peitsche-schwingender Archäologe bleiben wird. Gegenüber dem Magazin "Total Film" hat der 80-jährige Hollywood-Haudegen dies nun noch einmal bekräftigt. "Das ist der letzte Film in der Reihe, und das letzte Mal, dass ich die Figur spiele", so Ford wörtlich.

Kehrt Indiana Jones in einer Serie auf Disney+ zurück?

Während die "Indiana Jones"-Kinofilmreihe mit Ford in der Hauptrolle damit abgeschlossen erscheint, steht die Möglichkeit einer Serien-Adaption für den Streamingdienst Disney+ im Raum. Über ein Serienprojekt, das sich beim Maus-Konzern in einem frühen Entwicklungsstadium befinden soll, hatte das Branchenmagazin "Variety" bereits im November vergangenen Jahres berichtet.

"Indiana Jones"-Star Ford ist sich dieses Projektes bewusst, erklärte jedoch gegenüber "Total Film", dass er "nicht an diesem beteiligt sein" wird, "wenn es verwirklicht werden sollte". Eine "Indiana Jones"-Serie könnte sich um die Abenteuer eines jüngeren Indy drehen. Die Hauptfigur könnte daher neu besetzt werden.

"Indiana Jones und das Rad des Schicksals" soll nach derzeitigem Stand am 29. Juni in den deutschen Kinos starten. Zuvor feiert der Abenteuerfilm von Regisseur James Mangold ("Walk the Line", 59) am 18. Mai bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes seine Weltpremiere.