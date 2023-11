Neben Taylor Swift bringt auch Musikstar Beyoncé in diesem Jahr einen Konzertfilm über ihre "Renaissance"-Tour in die Kinos. In Los Angeles feierte "Renaissance: A Film By Beyoncé" jetzt seine umjubelte Weltpremiere.

In Los Angeles hat am Samstagabend, dem 25. November, die Gala-Weltpremiere von Beyoncés (42) neuem Konzertfilm "Renaissance: A Film By Beyoncé" stattgefunden. Zu der Veranstaltung im Goldwyn Theater in Beverly Hills erschien nicht nur der Musik-Superstar selbst samt Familie, auch ganze vier ehemalige Mitglieder von Beyoncés legendärer Gruppe Destiny's Child gaben sich die Ehre - neben vielen weiteren Stars aus dem Musik- und Showgeschäft.

Ein Alien auf dem silbernen Teppich

Für das Gala-Event schritten die Promis statt über einen roten über einen silbernen Teppich. Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (40), Musikerin Lizzo (35), Star-Produzent Tyler Perry (54), die Schauspielerinnen Janelle Monáe (37), Issa Rae (38) und Halle Bailey (23) sowie Kim-Kardashian-Mutter Kris Jenner (68) waren - neben vielen weiteren Stars - bei dem Event anwesend. Mit Kelly Rowland (42), Michelle Williams (44) und den Gründungsmitgliedern LaTavia Roberson (42) und LeToya Luckett (42) waren neben Beyoncé selbst auch vier Ex-Mitglieder von Destiny's Child erschienen. Auch eine als Alien kostümierte Person war bei der Filmpremiere anwesend, wie auf einem vom "Hollywood Reporter" in sozialen Netzwerken verbreiteten Video zu sehen ist. Gäste erhielten außerdem die Chance, vor Beyoncés berühmten silbernen Pferd Fotos zu schießen.

An ‘Alien Superstar’ has arrived to the premiere of #RENAISSANCEAFilmbyBeyoncé pic.twitter.com/Mwa4QE0bWO — The Hollywood Reporter (@THR) November 26, 2023

"Renaissance: A Film By Beyoncé" startet am 1. Dezember weltweit in den Kinos, und ist nach Taylor Swifts (33) "Taylor Swift: The Eras Tour" der zweite hochkarätige Konzertfilm eines aktuellen Superstars, der in diesem Jahr für Furore sorgen könnte. Beyoncé selbst lief bei ihrer Premiere übrigens nicht über den silbernen Teppich, sah sich jedoch gemeinsam mit dem übrigen Publikum den Film über ihre Renaissance World Tour im Kinosaal an.

.@Beyonce’s silver horse makes an appearance at the premiere of #RENAISSANCEAFilmbyBeyoncé pic.twitter.com/rwYSr35x4h — The Hollywood Reporter (@THR) November 26, 2023

Auf ihrer mittlerweile neunten Tournee spielte Beyoncé von Mai bis Oktober dieses Jahres alles in allem 56 Shows. Die Tour fand auf zwei Kontinenten statt: in Europa und Nordamerika.