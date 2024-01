Hollywood-Star Jack Black verstärkt den Cast des kommenden "Minecraft"-Films, wie US-Branchenmagazine melden. In der Videospiel-Adaption wird der Komiker an der Seite von Superstar Jason Momoa zu sehen sein.

Im April 2025 soll eine Adaption des äußerst populären Videospiels "Minecraft" in den US-Kinos erscheinen. Nun meldet das Branchenblatt "Deadline", dass auch Komiker, Schauspieler und Musiker Jack Black ("School of Rock", 54) zu dem Projekt gestoßen ist. In der Verfilmung mit "Aquaman"-Star Jason Momoa (44) in der Hauptrolle soll Black die Figur Steve verkörpern.

Worum geht es in dem "Minecraft"-Film?

Die kommende Computerspiel-Adaption entsteht unter der Ägide von Filmemacher Jared Hess (44), für den Black schon in der Komödie "Nacho Libre" aus dem Jahr 2006 vor der Kamera stand. Weitere bereits bestätigte Cast-Mitglieder sind "Wednesday"-Star Emma Myers (21) und Danielle Brooks (34), die aktuell in der Musical-Neuverfilmung "Die Farbe Lila" in den US-Kinos zu bewundern ist. Zur Handlung des "Minecraft"-Films ist indes gegenwärtig noch nichts bekannt.

Bei "Minecraft" handelt es sich mit 300 Millionen verkauften Einheiten um das erfolgreichste Game der bisherigen Computerspiel-Geschichte. Spielerinnen und Spieler können in "Minecraft" aus farbenfrohen Blöcken dreidimensionale Welten erschaffen. "Minecraft" kommt aktuell auf 140 Millionen monatlich aktive User. Die schwedische Entwicklerfirma Mojang Studios, die "Minecraft" 2011 veröffentlichte, war im Jahr 2014 von Microsoft aufgekauft worden.

Der beliebte Darsteller Jack Black entwickelt sich derweil zu Hollywoods Allzweckwaffe im Bereich der Videospiel-Adaptionen. So sprach der Mime zuletzt im englischen Original Marios Gegenspieler Bowser im "Super Mario Bros. Film" ein, war in den beiden "Jumanji"-Filmen der Jahre 2017 und 2019 zu sehen, und wird in der kommenden "Borderlands"-Verfilmung der Figur Claptrap seine Stimme leihen.