Die Erfolgskomödie "Barbie" stellt 2023 alles in den Schatten. Auch bei den Nominierungen zu den 29. Critics Choice Awards liegt die Blockbuster-Komödie mit Margot Robbie nun vorne - und stellt sogar einen neuen Rekord auf.

2023 ist ganz eindeutig das Jahr von "Barbie". Das zeigt sich auch bei den Nominierungen für die 29. Critics Choice Awards. Die bonbonfarbene Komödie von Regisseurin Greta Gerwig (40) hat hier mit 18 Nominierungen sogar gleich einen neuen Rekord aufgestellt. "Oppenheimer" von Meister-Regisseur Christopher Nolan (53) und "Poor Things" des griechischen Filmemachers Yorgos Lanthimos (50) sind je 13 Mal nominiert worden. Und auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) hat - wie bereits bei den Nominierungen für die Golden Globes vor wenigen Tagen - Grund zum Jubeln, meldet das US-Branchenblatt "Variety".

"Barbie" schlägt Vorjahresrekord

Unter anderem geht "Barbie" bei der Preisverleihung am 14. Januar 2024 in der Kategorie "Bester Film" ins Rennen. Hollywood-Star Margot Robbie (33), die in der Spielzeug-Verfilmung Barbie ihr Gesicht leiht, kann ihre Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin" bejubeln. Ryan Gosling (43) und America Ferrera (39) sind in den männlichen und weiblichen Nebendarsteller-Kategorien nominiert. Ferreras Filmtochter Ariana Greenblatt (16) könnte zur "Besten Jungdarstellerin" des Jahres werden und auch das gesamte Schauspielensemble sich über einen Preis freuen.

Zusätzlich ist Filmemacherin Gerwig für die "Beste Regie" sowie gemeinsam mit Partner Noah Baumbach (54) für das "Beste Originaldrehbuch" nominiert. Mit insgesamt 18 Nominierungen übertrifft "Barbie" den Vorjahressieger "Everything Everywhere All at Once" sowie "The Shape of Water", die in der Vergangenheit jeweils 14 Nominierungen verbuchen konnten.

Erneuter Erfolg für Sandra Hüller

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller konnte sich erst Anfang der Woche über eine Golden-Globe-Nominierung für ihr Spiel "Anatomie eines Falls" freuen. Und auch bei den Critics Choice Awards 2024 ist sie nun für ihre fesselnde Performance in dem Gerichtsdrama als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. "Anatomie eines Falls" geht außerdem ins Rennen um den "Besten fremdsprachigen Film" - ebenso wie das britische KZ-Drama "The Zone of Interest", in dem Hüller ebenfalls mitwirkt.

Die Critics Choice Awards 2024 werden Anfang des kommenden Jahres in Los Angeles verliehen. Komikerin Chelsea Handler (48) führt durch die Zeremonie. Auch Serien werden ausgezeichnet. Hier sind die nominierten Produktionen bereits seit dem 5. Dezember bekannt. "The Morning Show" vom Streamingdienst Apple TV+ führt das Feld mit sechs Nominierungen an.