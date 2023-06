Das neue DC-Universum hat einen neuen Clark Kent gefunden: Serien-Star David Corenswet wird die Rolle von Superman in James Gunns neuem Film "Superman: Legacy" übernehmen. Doch woher kennt man den Schauspieler?

Es ist offiziell: Die Welt hat einen neuen "Superman". Schauspieler David Corenswet (29) wird in "Superman: Legacy" in die Rolle von Clark Kent schlüpfen. Wer ist der Star aus Philadelphia, der vom Aussehen her Henry Cavills (40) kleiner Bruder sein könnte? Hat er das Zeug zum Hollywood-Superhelden? Und wusste er schon früher als alle anderen, dass er einmal "Superman" spielen würde? Wir werfen einen Blick auf seine Schauspiel-Anfänge und seine bisherige Karriere.

Er schauspielert schon seit seiner Kindheit

David Corenswet sammelt bereits seit seiner Kindheit Erfahrungen als Schauspieler. Im Alter von neun Jahren übernahm er eine erste kleine Rolle in einem Bühnenstück in seiner Heimatstadt Philadelphia. Es folgten bis zu seinem 16. Lebensjahr weitere Theaterengagements ins Philadelphia. "Ich habe von den besten Schauspielern und Regisseuren Philadelphias gelernt", sagte er 2019 in einem Interview über die Anfänge seiner Schauspielkarriere.

Von 2012 bis 2016 besuchte David Corenswet die renommierte New Yorker Schauspielschule Juilliard School. Während seiner Studienzeit sammelte er nicht nur weitere Erfahrungen als Schauspieler, sondern auch als Drehbuchautor und Editor: Zusammen mit einem Freund produzierte er bis 2016 die Comedy-Webserie "Moe & Jerryweather".

2018 ergatterte er eine Gastrolle als Reed in der sechsten Staffel der Netflix-Serie "House of Cards" - in Rückblenden verkörperte er die Jugendliebe von Präsidentengattin Claire Underwood. Davor war er mit Gastauftritten in verschiedenen amerikanischen Fernsehserien vertreten, darunter "Elementary" und "Instinct".

Ryan Murphy sorgte für Davids Durchbruch

Eine weitere Netflix-Serie sorgte schließlich für den Durchbruch des jungen Schauspielers: Im Jahr 2019 übernahm er eine Hauptrolle in Ryan Murphys Serie "The Politican". Seine Darstellung der Figur River Barkley überzeugte Murphy offenbar so sehr, dass er David Corenswet auch in seinem nächsten Serienprojekt für Netflix direkt wieder engagierte. In der Miniserie "Hollywood" aus dem Jahr 2020 ist der 29-Jährige als aufstrebender Filmschauspieler Jack Castello zu sehen.

Der Traum, später einmal Superman zu sein

Kurz nach seinem Durchbruch wurde im Netz bereits darauf aufmerksam gemacht, wie groß die Ähnlichkeit zwischen David Corenswet und "Superman"-Darsteller Henry Cavill sei. Im Interview mit "Entertainment Weekly" sagte er 2019, dass ihm die Ähnlichkeit schon länger bewusst sei: "Ich bin darauf aufmerksam geworden, bevor das Internet auf mich aufmerksam wurde", so Corenswet. "Aber mein Traum ist es auf jeden Fall, Superman zu spielen. Ich würde es lieben, wenn jemand eine fröhliche, frühere Version von Superman machen würde. Ich liebe die dunkle, düstere Version von Henry Cavill, aber ich würde gerne das nächste Mal einen sehr fröhlichen und optimistischen Film sehen."

Mit seinem Engagement für James Gunns neuen DC-Film "Superman: Legacy" geht dieser große Schauspiel-Traum nun für den 29-Jährigen in Erfüllung. An seiner Seite wird "The Marvelous Mrs. Maisel"-Star Rachel Brosnahan (32) als Lois Lane zu sehen sein. "The Hollywood Reporter" zufolge soll der Film im Juli 2025 in die Kinos kommen. Anfang 2024 sollen demnach die Dreharbeiten für das Superhelden-Spektakel starten.