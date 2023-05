Jungstar Elle Fanning ist bekannt aus Hollywood-Blockbustern wie "Maleficent - Die dunkle Fee". Eine große Rolle büßte die Darstellerin jedoch aufgrund der zu geringen Zahl ihrer Instagram-Follower ein, wie sie nun enthüllte.

Die 25-jährige Darstellerin Elle Fanning (25) ist bekannt aus großen Hollywood-Produktionen wie etwa "Maleficent - Die dunkle Fee" (2014) mit Superstar Angelina Jolie (47). Auch in ihrer mit einem Emmy ausgezeichneten Historienserie "The Great" (seit 2020) brilliert Fanning als Kaiserin Katharina II. Doch im "Happy Sad Confused"-Podcast hat die Schauspielerin nun enthüllt, dass sie aufgrund der zu geringen Zahl ihrer Instagram-Follower in der Vergangenheit eine große Rolle verloren habe.

"Nicht genügend Instagram-Follower"

"Einmal habe ich eine Rolle in etwas Großem nicht bekommen [...], weil ich zu dem Zeitpunkt nicht genug Follower auf Instagram hatte", erklärte Fanning Gastgeber Josh Horowitz in der am Donnerstag erschienenen Episode des Podcasts. Sie fügte hinzu, dass dies nicht der einzige Grund für die verlorene Rolle gewesen sein mag, doch sei es "das einzige Feedback" gewesen, von dem die Darstellerin erfuhr.

Fanning erklärte im Podcast weiter, dass sie als Schauspielerin keinen Druck verspüren würde, in Hollywood-Franchises von Marvel, "Star Wars" oder DC mitzuwirken. Vielmehr würde sie danach streben, in ihrer Karriere die richtige Balance zwischen Blockbuster-Filmen wie "Maleficent" und kleineren, schmaler budgetierten Indie-Produktionen zu finden.

Über sechs Millionen Instagram-Follower

Aktuell steht die Darstellerin bei über 6,2 Millionen Followern auf Instagram, verriet jedoch bereits im Jahr 2016, dass ihre Eltern ihr in der Vergangenheit nicht erlaubt hätten, einen Facebook-Account zu haben. Bei Instagram habe sie zudem früher einen privaten Account genutzt. Welche Rolle Fanning aufgrund ihrer zu geringen Anzahl an Social-Media-Followern eingebüßt habe, präzisierte der Star nicht. Die dritte Staffel der Hulu-Serie "The Great" ist in den USA am heutigen 12. Mai erschienen.