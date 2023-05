Brad Pitt (59) fährt für seinen nächsten Film einen echten Rennwagen. Am Rande des British Grand Prix in Silverstone werden Szenen für seinen noch unbetitelten Streifen über die Formel 1 gedreht. Dies verrieten Produzent Jerry Bruckheimer (79) und Regisseur Joseph Kosinski (49) laut "Variety" im Rahmen der F1 Accelerate Summit. Die Veranstaltung bringt Verantwortliche der Formel 1 mit Größen aus Entertainment und Business zusammen.

Laut Will Buxton, dem Moderator der Veranstaltung, bauen die Macher des Rennsportfilms ein "elftes Team" auf. Dieses soll dann von Silverstone (9. Juli 2023) bis zum Ende des Jahres neben den zehn etablierten Rennställen antreten. Das schrieb Buxton jedenfalls auf Twitter.

What an honour to host the final panel of the day at #F1Accelerate with movie royalty Jerry Bruckheimer and Joseph Kosinski. Their F1 movie sounds incredible. They’re creating an 11th team and filming on track and on event from Silverstone to the end of the year. pic.twitter.com/fPAn2rJVoS